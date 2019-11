Youth League. Benfica derrota Leipzig e garante oitavos-de-final

O Benfica vence o RB Leipzig por 3-0 e apura-se para os oitavos-de-final da Youth League.

Os golos dos encarnados na Alemanha foram apontados por Paulo Bernardo (2) e Gonçalo Ramos, aos 24, 28 e 76 minutos.

A equipa da Luz conseguiu controlar boa parte da partida, apesar de alguns sustos – incluindo uma bola na barra – e beneficiou ainda da expulsão de um jogador alemão aos 60 minutos.

Com este triunfo, as jovens águias garantem o primeiro lugar no grupo G desta Champions para juniores. Ainda falta uma jornada para terminar a fase de grupos, mas o Benfica já soma 12 pontos, mais três do que o Lyon, que foi batido esta quinta-feira na Rússia pelo Zenit (1-3).

O Benfica já esteve duas vezes na final desta prova, mas o FC Porto fez ainda melhor na época passada e conquistou o troféu.