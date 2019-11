Petit: "Um Benfica equilibrado pode vencer o Leipzig"

Petit acredita que, se jogar de forma equilibrada, o Benfica pode obter, em Leipzig, a vitória de que precisa para poder continuar a sonhar com o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"É um jogo extremamente difícil para o Benfica, em que só tem uma hipótese: ganhar. Antevejo um jogo extremamente complicado, uma deslocação difícil, uma equipa com muita qualidade, mas acredito que o Benfica possa ir buscar um bom resultado.se o Benfica estiver equilibrado, se for uma equipa consistente, uma equipa concentrada, acredito que possa ir lá fazer um bom resultado", afirma o antigo jogador do Benfica, em entrevista a Bola Branca.

Petit detalha que o Benfica "tem de jogar sem medo e ir à procura de ganhar", mas com cautelas, uma vez que o Leipzig "tem tem jogadores muito fortes no um contra um e sai muito bem nas transições".