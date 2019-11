Liga Europa. Veja as contas do Benfica: ganhar ou ganhar

O Benfica está eliminado da Liga dos Campeões, mas ainda sonha com a Liga Europa.

Na última jornada da Champions, o Benfica só tem um caminho: vencer o Zenit.

A partir daqui, há dois cenários:

Se Leipzig e Benfica ganharem os respetivos jogos, três equipas ficam com sete pontos no grupo: Zenit, Benfica e Lyon.

Aí, faz-se um mini-campeonato entre as três equipas. O Zenit faz sete pontos, o Benfica seis e o Lyon quatro. Ou seja, o Benfica vai à Liga Europa.

No entanto, se o Lyon pontuar na última jornada, o Benfica terá de vencer o Zenit por 2-0 (para inverter a diferença de 3-1 da primeira volta) ou por uma diferença de três golos.

Neste caso, o Lyon iria aos oitavos de final da Liga dos Campeões com oito ou 10 pontos, o Benfica à Liga Europa com sete, mas com vantagem direta frente ao Zenit.