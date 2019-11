Jogadores do Benfica "desiludidos com o resultado"

Vinícius

"Fizemos um grande jogo. Estávamos confiantes e fizemos o que o mister nos pediu. Infelizmente o futebol tem destas coisas. No período de compensação as coisas saíram do nosso controlo, saímos tristes com o empate. Agora é pensar no campeonato e seguir em frente. Temos de continuar a trabalhar".

André Almeida

“Estamos desiludidos com o resultado, mas com a consciência que fizemos muita coisa certa. Foram 90 minutos em que a nossa estratégia resultou bem, não concedemos muitas oportunidades de golo e saímos bem no ataque. Talvez nos tenha faltado um pouco mais de bolo para controlar melhor na fase final. Infelizmente sofremos estes dois golos já depois dos 90' e o resultado não foi o que queríamos. Fizemos um jogo compacto, conscientes do que tínhamos de fazer. A nossa estratégia estava a resultar bem, mas sofrer dois golos ao cair do pano deixa um sabor amargo".

Pizzi

"Os últimos 5/10 minutos ditaram o resultado. É injusto. Sabíamos que íamos encontrar uma equipa complicada. Estivemos bem a atacar e conseguimos chegar ao 2-0, mas infelizmente na parte final não conseguimos segurar essa vantagem. É uma desilusão autêntica. No geral merecíamos a vitória. Estamos todos muitos tristes, mas temos de realçar o espírito da equipa. Tivemos oportunidades para fazer o 3-0, mas não o conseguimos. Agora temos de levantar a cabeça. Estamos tristes e desiludidos, mas queremos ganhar o último jogo"