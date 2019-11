João Félix agradece a Benfica e Bruno Lage pelo prémio Golden Boy

João Félix agradeceu ao Benfica e a Bruno Lage, pela conquista do prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador sub-21 na Europa.

"Obrigado ao júri do 'Tuttosport' por me concederem o Golden Boy deste ano. Estou muito orgulhoso. É a segunda vez que um jogador do Atlético recebe este prémio e estou muito feliz. Obrigado também ao Benfica e em especial ao Bruno Lage por tudo o que fez por mim", declarou, num vídeo transmitido na conferência de imprensa de atribuição do prémio.

O avançado internacional português, que joga no Atlético de Madrid, sucede a, e ultrapassa, o central holandês Matthijs de Ligt, da Juventus, que venceu em 2018 e estava novamente nomeado.

João Félix, de 20 anos, foi lançado no futebol profissional, no Benfica, na temporada passada. Embora tenha começado a jogar com Rui Vitória, foi Bruno Lage a dar-lhe a titularidade e a apostar nele sem reservas. O avançado retribuiu a confiança com 20 golos em 43 jogos.

O outro jogador do Atlético de Madrid foi Sergio Aguero, em 2007. O avançado argentino joga, atualmente, no Manchester City.

João Félix é, ainda, o segundo português a vencer o prémio. O primeiro foi Renato Sanches, em 2016, então no Bayern Munique.