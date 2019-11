Benfica dá os parabéns a João Félix pela conquista do Golden Boy

O Benfica deu os parabéns a João Félix, esta quarta-feira, pela conquista do prémio golden Boy, que distingue o melhor sub-21 a jogar na Europa.

Em comunicado, o Benfica assume "enorme orgulho e satisfação" por ver um produto da formação ganhar tão "conceituado prémio".

"Um reconhecimento que muito prestigia o seu talento, mas também contribui para o reforço do prestígio e trabalho feito na nossa famosa escola de formação Benfica Campus, do Seixal, que, depois de em 2016 ver Renato Sanches ganhar este prémio, vê de novo um nosso jovem jogador ser escolhido como o melhor do mundo pelo mais reputado prémio internacional deste escalão", pode ler-se.

O próprio avançado do Atlético de Madrid e da seleção nacional agradeceu ao Benfica e a Bruno Lage pela aposta, na época passada.

Na última época, a primeira no futebol profissional, Félix marcou 20 golos em 43 jogos, ao serviço do Benfica. Números que lhe valeram a transferência para o Atlético de Madrid, por 120 milhões de euros, no verão. Esta temporada, o avançado leva três golos em 13 jogos.

João Félix é o segundo português e produto da formação do Benfica a vencer o prémio. O primeiro foi Renato Sanches, em 2016.