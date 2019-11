Vimos “O Irlandês”, de Scorsese, no grande ecrã. E saímos da sala com um murro no estômago

No final das 3h30 de “O Irlandês” é praticamente impossível não ler a longa-metragem de Martin Scorsese como uma espécie de síntese do trabalho do realizador. Ao longo de 56 anos de carreira, o norte-americano já nos trouxe filmes aclamados cuja ação decorre no universo da máfia, como “Tudo Bons Rapazes” ou “The Departed – Entre Inimigos”. Este inscreve-se nessa linha, mas tem algo mais: é um épico (a duração ajuda) que nos dá um murro no estômago na última meia hora – um mafioso a escolher o seu próprio caixão não é um guião previsível. Já lá vamos. O outro fator que nos leva, no final do filme, a sentir que vimos algo grande e pesado, uma espécie de monumento em granito esculpido ao detalhe, é o peso das interpretações e dos intérpretes. Será a última vez que vemos De Niro a contracenar com Al Pacino (num papel algo histriónico e que lhe assenta na perfeição)? Provavelmente. Será o último filme em que participa Joe Pesci (num grande exibição de “underacting”), que regressou da reforma anunciada por expressa insistência de De Niro? Muito provável. Quantos filmes restam a Scorsese, que fez 77 anos na semana passada? Ninguém sabe.

Todos estes itens fazem-nos perceber porque é que alguns críticos dizem tratar-se da grande obra da carreira do realizador, cujos filmes já receberam 81 nomeações para Óscares – e “O Irlandês” é já um dos grandes candidatos a melhor filme na cerimónia do próximo ano. A propósito, tiremos já do caminho o assunto da estreia via Netflix, esta quarta-feira, sem passar pelas salas de cinema em Portugal: a Renascença foi privilegiada com um convite para uma sessão de imprensa na Culturgest, em Lisboa, e é quase um crime que poucas mais pessoas em Portugal possam ver a longa-metragem (que, reconheça-se, poderia ser um pouco menos longa) no grande ecrã. Sinal dos tempos: foram os bolsos – aparentemente sem fundo – da Netflix a resgatar o projeto de “O Irlandês” do limbo em que se encontrava há vários anos, face a um orçamento que não parava de crescer e que terminou, oficialmente, nos 144 milhões de euros. Essa mesma Netflix deitou ao lixo milhões em possíveis receitas nas salas, por não querer oferecer às distribuidoras (portuguesas inclusive) um período de exibição exclusiva maior do que, alegadamente, poucos dias. É um luxo gigantesco a que se dá a plataforma americana, porventura como uma espécie de cereja que a projeta como operador “premium”. Se o objetivo é esse, foi conseguido.

Três décadas em três horas e meia “O Irlandês” segue a história de Frank Sheeran (Robert de Niro), um veterano da II Guerra Mundial convertido em motorista e, depois, em operacional de topo da máfia dos EUA, nomeadamente ao serviço de Jimmy Hoffa (Al Pacino), durante 14 anos o presidente da International Brotherhood of Teamsters, sindicato de camionistas norte-americano . A longa-metragem segue a versão descrita em “I Heard You Paint Houses”, relato da vida de Sheeran escrito por Charles Brandt, com a colaboração do próprio “irlandês”, assim chamado devido às raízes paternas. Preservamos este texto de muitos “spoilers”, se bem que a história de Hoffa e das suas ligações à máfia norte-americana seja mais do que documentada e tenha adquirido um estatuto quase mítico – no seu auge, o sindicato de motoristas teve 2,3 milhões de associados e financiou, com as verbas do seu fundo de pensões, grande parte do crescimento de Las Vegas como capital mundial do jogo. Scorsese conta-nos a história dos EUA entre as décadas de 50 e 70: há várias referências aos grandes acontecimentos históricos, como a invasão da Baía dos Porcos, em 1961, a crise dos mísseis cubanos, em 1962, o assassinato do Presidente Kennedy, em 1963, e o caso Watergate, que originaria a queda do Presidente Nixon, em 1974. O ódio de Hoffa (tão popular “nos anos 50 como era Elvis” e como eram “os Beatles nos anos 60”) à família Kennedy e apoio a Nixon é sublinhado com uma cena em que o sindicalista insiste em manter a bandeira americana hasteada nas instalações do sindicato, logo após a confirmação da morte de JFK.