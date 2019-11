Cristina Cosme vence Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís

O romance inédito "Um Símbolo Vivo", "escrito sem pressas já numa idade madura", valeu a Cristina Cosme o Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís, no valor de 10.000 euros, anunciou a Estoril-Sol, promotora do galardão.

Para o júri, ao qual presidiu o gestor Guilherme d'Oliveira Martins, trata-se de "um romance que articula, com desenvoltura, o jogo de prudências e astúcias das relações humanas".

Cristina Cosme, de 70 anos, já foi premiada nas categorias de conto e poesia. É licenciada em Filologia Germânica, tendo sido docente do Ensino Secundário, do qual se aposentou.

A autora, em declarações à agência Lusa, disse que escreveu um livro, ressalvando que "a primeira experiência é falível".

"A essência escapa-se-nos, funde-se com a inutilidade e é preciso reavaliar. Mas vi com prazer redobrado que escrever é arte pura, um desafio ao ato criativo e à própria inteligência, à estética da palavra, do significante e do significado em conjugação tal que faz refletir e encantar. E escrevi este", contou.

Sobre o romance "Um Símbolo Vivo", Cristina Cosme disse que se inspirou no pós-25 de Abril, perante "uma geração marcada por uma educação austera e paternalista", que se vê impelida "a gerir o obscurantismo do passado com um novo mundo e a nova liberdade oferecida".

Para a escritora, a obra vencedora "não é um romance linear, há nele vários espaços dramáticos, drásticos, trágicos e adversos, espaços de perturbação mental, de lucidez e de reflexão, contextos situacionais e referenciais, cenários de várias temáticas cuja unidade constitui a procura dos mais elevados anseios".

Em ata, o júri escreveu que, tomando Lisboa como "cenário, por onde a imaginação faz circular relações pessoais e amorosas, a Cidade e seus lugares desenham uma geografia de percursos afetivos e, por vezes, de sonhos e fantasias da protagonista, Silvana, uma mulher solitária em busca de si mesma".

Além do valor pecuniário, é assegurada a edição da obra vencedora, através de um protocolo entre a Editorial Gradiva e a Estoril Sol.

O Prémio Agustina Bessa-Luís distingue autores portugueses, "sem qualquer obra publicada no género", segundo se lê no regulamento. Em 2016, deixou de fixar um limite etário aos concorrentes.