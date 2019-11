Silas que vencer PSV e "arrumar" qualificação na Liga Europa

Silas, treinador do Sporting, quer decidir já o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa. Uma vitória em Alvalade contra o PSV Eindhoven resolve as contas do grupo para os leões.

"Queremos ficar já com isto resolvido, porque teremos uma série de jogos seguidos e queríamos concentrar mais na Liga e na Taça da Liga. A nossa ideia é arrumar com o apuramento. O PSV é uma equipa forte, a única com quem o Sporting perdeu, mas jogamos em casa e achamos que podemos ganhar. Temos capacidade para conseguir ganhar", disse, em declarações à Sporting TV.

Vencer o grupo não é prioridade para Silas, um cenário que até pode acontecer já esta quinta-feira, caso vença o PSV e o LASK não consiga bater o Rosenborg.

"Primordial é o apuramento. Se ganharmos, o jogo em casa do LASK já será diferente e até poderemos aproveitar para dar descanso a alguns jogadores. Não estamos tão preocupados com o primeiro ou segundo lugar, mas passar, que é o mais importante", diz.

Defesa trabalhada

Silas explica que aproveitou a pausa internacional para trabalhar a transição defensiva. O técnico, ao contrário da maioria, tinha afirmado que a pausa seria positiva para o grupo corrigir erros.

"Trabalhamos aspetos defensivos importantes para nós, porque havia algumas situações que nos preocupavam. Tentamos corrigir com alguns jogadores que só chegaram na última semana. Precisamos de estar mais coesos a nível defensivo, sofrer menos golos", remata.

Renan Ribeiro e Coates voltaram a treinar à parte no Sporting e continuam em dúvida para o jogo com o PSV, quinta-feira, a contar para a penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa. Luís Maximiano está de prevenção para a baliza. Luís Neto e Ilori são alternativas a Coates para jogar ao lado de Mathieu no centro da defesa.

O jogo em Alvalade está marcado para as 20h00 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.