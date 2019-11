Renan e Coates continuam em dúvida para o PSV

Renan Ribeiro e Coates voltaram a treinar à parte no Sporting e continuam em dúvida para o jogo com o PSV, quinta-feira, a contar para a penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa. Luís Maximiano está de prevenção para a baliza. Luís Neto e Ilori são alternativas a Coates para jogar ao lado de Mathieu no centro da defesa.

Battaglia e Fernando já não surgem no boletim clínico dos leões e estão à disposição de Silas. O médio argentino, no entanto, não está inscrito na UEFA. De fora continua Jovane Cabral, que, tal como Renan e Coates, fez trabalho condicionado no relvado.

O Sporting pode garantir o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, já esta quinta-feira, se vencer o PSV. O jogo está marcado para as 20h00. Tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.