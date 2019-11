Papa diz que investigações judiciais provam que a regulação financeira está a funcionar no Vaticano

O Papa reconheceu esta terça-feira as suspeitas de corrupção no Vaticano, relacionadas com a compra de um imóvel em Londres, mas o facto de a situação ter sido descoberta internamente prova que os novos sistemas de controlo financeiro estão a funcionar.

Numa conferência de imprensa com os jornalistas a bordo do avião que fazia a viagem de regresso ao Vaticano, após uma visita à Tailândia e ao Japão, Francisco assegurou aos fiéis que contribuem financeiramente que tudo está a ser feito para garantir que o dinheiro é usado de forma correta.

“É a primeira vez no Vaticano que a lebre é levantada a partir de dentro, e não de fora”, disse o Papa, que assim sublinhou as diferenças face a várias situações reveladas no passado por entidades externas, nomeadamente na comunicação social.

Estes foram os primeiros comentários públicos do Papa desde que a polícia do Vaticano apreendeu, a 1 de outubro, documentos e material informático em alguns gabinetes da secretaria de Estado e da Autoridade de Informação Financeira (AIF), instituição responsável pela supervisão financeira da Santa Sé.