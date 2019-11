"Início de um tempo novo". Diocese de Beja prepara festejos dos 250 anos da restauração

Mais de mil anos sem bispo, inconstância política e religiosa, a submissão a ordens militares, entre outros factos históricos. Há um pouco de tudo na agitada história da diocese de Beja, que só no século XX começou a percorrer o caminho da estabilidade. Nesse percurso e entre outras personalidades relevantes, destaca-se o contributo de D. José do Patrocínio Dias, o bispo que governou a diocese entre 1922 e 1965, também considerado um dos principais renovadores da diocese. A 10 de julho de 2020, celebram-se 250 anos da restauração da diocese. A abertura solene do Ano Jubilar está marcada para o próximo dia 1 de dezembro, com o atual bispo, D. João Marcos, a apelar à participação de todos na celebração eucarística, que vai decorrer nesse dia, às 16 horas, na Sé bejense. É o inicio de um vasto programa religioso e cultural que se vai prolongar pelos próximos meses. Em entrevista à Renascença, o prelado explica por que é tão importante celebrar esta efeméride, ocasião que pode também marcar “o início de um tempo novo”. A história da diocese de Beja é atribulada, tendo estado 1.016 anos sem bispo e quase a ser extinta com o Islamismo. A sua restauração acontece em 1770, ou seja, completa 250 anos em 2020. Olhando para este agitado passado, é efetivamente importante celebrar a efeméride? Sim, sem dúvida. A diocese de Beja perdeu o título de Pacense, que era o título da cidade e dos bispos daqui. Foi em 1521 que Beja foi elevada a cidade, tendo-se criado um movimento que queria, novamente, ter aqui uma sé episcopal. Anos mais tarde, foi feita uma tentativa pelo cardeal D. Henrique, mas sem resultado, por oposição do Cabido de Évora, já que o bispo de Beja dependia deste. O processo seguiu para Roma, mas apenas Elvas viu realizadas as suas pretensões de voltar a ser sede episcopal. Depois, no século XIX, com os bispos nomeados pelo Governo liberal que eram anti-Igreja, a diocese esteve na iminência de voltar a ser extinta.

Foi o cónego António José Boavida que lutou imenso e evitou que a diocese fosse suprimida no processo de reorganização das dioceses. Já no século XX, um outro bispo, no tempo da República, teve a sua vida ameaçada, tendo fugido para Espanha e depois para Roma, onde morreu. Como vê, são apenas alguns exemplos de uma história bastante atribulada. Mas, graças a Deus, estamos vivos e celebramos essa vida que nos vem do Senhor. Estas comemorações são, também, uma forma de lembrar e homenagear todos aqueles que lutaram e defenderam a diocese ao longo dos tempos? Sim, claro. Repare que a figura maior destes 250 anos é o senhor D. José do Patrocínio Dias, que foi o bispo que esteve mais tempo aqui, de 1922 até 1965, e que, pelo seu zelo pastoral, fez esta diocese. A catedral que temos foi arranjada por ele, a partir de uma igreja paroquial. O seminário diocesano foi, igualmente, edificado por ele. Ele é o grande bispo desta diocese, território que encontrou alguma estabilidade durante o seu ministério. Depois D. Manuel dos Santos Rocha, arcebispo titular de Mitilene, veio de Lisboa para Beja, onde esteve até 1980, tendo procurado implementar na diocese a reforma do Concílio Vaticano II, com a realização de diversas ações. Seguiu-se D. Manuel Falcão, até 1999, que governou muito bem a diocese e, por fim, o nosso bispo emérito, D. António Vitalino Dantas, que tanto trabalhou. Tudo isto é motivo de muita alegria e de celebração, nestes 250 anos da restauração da nossa diocese. Sendo um acontecimento tão relevante, é natural que a diocese tenha querido preparar um programa à altura. Olhando para o que já foi divulgado, há iniciativas que privilegiam a espiritualidade, o religioso, mas também a vertente cultural. Quais destacaria? Olhe, em março vai ser inaugurada uma exposição sobre a história da diocese, na Pousada de São Francisco, aqui em Beja. Todos os arciprestados são convidados a uma visita, no decorrer do seu dia de peregrinação à Sé. Em junho, haverá uma peregrinação com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, juntamente com um ícone de São José, que é o padroeiro da nossa diocese. No dia 12 de julho, um domingo, dois dias depois do 10 de julho que é mesmo o dia dos 250 anos da restauração, haverá uma celebração solene em Beja para a qual convidarei os bispos e a entidades civis, por se tratar de um marco na história desta diocese. Tudo isso entre conferências e outras iniciativas… Sim, algumas conferências e celebrações eucarísticas nas diversas comunidades, com destaque para as que vão decorrer na Sé, presididas pelo bispo diocesano. Também vamos ter concertos e outras coisas que estamos a preparar. Há uma preocupação de mobilizar a diocese em torno destas comemorações. Como se une o território em torno da efeméride? Que género de sensibilização tem vindo a ser feita? Bem, os planos pastorais que temos feito, nos últimos anos e o deste ano, apontam para aí. Aliás, o programa pastoral deste ano tem como tema “Somos Igreja celebrante”, e tem como base umas catequeses para os adultos sobre a oração. Sabemos que isto do celebrar e do orar só faz sentido, na vida de um cristão, se forem realidades que caminham em conjunto. Estas catequeses têm sido muito bem acolhidas nas paróquias e isso cria esse interesse das pessoas pela doutrina da Igreja. D. João Marcos anunciou, em julho, o seu desejo de ver passada a papel a história da diocese. Já temos livro ou ainda não? Está pronto para ir para a tipografia.

E o que se pode esperar dessa publicação? Além do Breve da restauração da diocese, chamado “Agrum Universalis Ecclesiae", o livro contará com um resumo da história da diocese desde o tempo dos visigodos. Esta diocese existiu desde, pelo menos, Santo Apríngio, bispo de Beja, um homem famoso, um homem cultíssimo que escreveu um tratado sobre o Livro do Apocalipse, que naquela altura tinha sido assumido como parte integrante do cânone das Escrituras. Vai desde aí até à invasão árabe, depois também o tempo dos árabes, tudo o que sabemos sobre os cristãos nessa zona desde o século XII ao século XVI e deste até ao século XVIII, em que Beja esteve integrada na diocese de Évora; por fim, claro, a história destes 250 anos. O trabalho foi feito por três padres da diocese que uniram e conjugaram esforços para fazer este trabalho. É um trabalho simples, não é uma coisa, digamos, exaustiva, é um trabalho para levar às pessoas simples do Alentejo a história desta diocese, que é desconhecida de maior parte das pessoas. E estará disponível a 10 de julho? Sim, estará seguramente. A nossa ideia era publicá-lo antes do Natal, mas não sei se será possível. Vamos ver. Já que falou das pessoas, voltando à carta que escreveu à diocese, manifesta o desejo de uma renovação e refere mesmo “o início de um tempo novo” num território que precisa de ser “lavrado e semeado”. O que quer dizer? Os meus predecessores fizeram aquilo que era possível no tempo deles, e bem. Viram-se alguns frutos desse trabalho. Eu aqui procuro situar-me e entender que o meu trabalho não consistirá em fazer grandes coisas. O meu trabalho será mais o de edificar os fundamentos daquilo que será a Igreja daqui para a frente. Modéstia à parte, penso que é mais um trabalho humilde de ir escavando, de ir consolidando até chegarmos à pedra que é Cristo, sobre a qual o edifício da Igreja está edificado. E isso a nível diocesano, mas também a nível paroquial, a nível familiar, etc. É um bocadinho esta a ideia que eu tenho do meu ministério nesta diocese. Esta questão do despovoamento, de uma região marcada pela instabilidade política mas também religiosa ao longo dos tempos, condiciona o seu trabalho enquanto bispo? Claro que sim. Esse despovoamento existe, mas não é assim tão catastrófico como noutras zonas do país. Os lugares, aqui, são bastante grandes, mas há muito poucos praticantes. As pessoas que moram aqui, a referência que têm em relação à Igreja, basicamente, é para os funerais. Isto é muito complicado. Neste momento, os padres passam a vida a fazer funerais, batismos muito poucos, casamentos também muito poucos. É assim que as coisas andam por esta zona.