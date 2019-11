Bispo de Vila Real convoca jovens para a JMJ de Lisboa

O bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, está a convidar os jovens da diocese para um encontro que pretende marcar o início da caminhada juvenil rumo à Jornada Mundial da Juventude.

O encontro, designado por “Stand Up Oração” tem lugar quinta-feira, às 21h00, na Capela Nova, em Vila Real.

“É com muita alegria que te envio esta mensagem porque acredito que cada pessoa (e tu especialmente!) tem um grande valor para Deus e Ele espera muito de ti e cada um de nós”, escreve o bispo de Vila Real na carta convite dirigida aos jovens.

Depois, o prelado cita Francisco para lembrar que o Papa “tem desafiado os jovens a ‘não renunciar ao melhor da juventude nem observar a vida de uma varanda; a não confundir felicidade com um sofá ou um ecrã’, mas assumir a sua missão no presente e no futuro da sociedade”.

“Com muitos jovens de Portugal, estamos a iniciar um caminho que nos levará até às Jornadas Mundiais da Juventude que se realizarão em Lisboa, em 2022, e que juntarão milhões de jovens de todo o mundo”, lembra.

Sobre o encontro em Vila Real, o bispo diocesano afirma que “será um momento especial para nos conhecermos, para rezarmos e convivermos, mas sobretudo para darmos o primeiro passo deste percurso tão importante para os jovens”.

“Conto com a tua presença. Podes trazer também os teus amigos”, conclui o prelado.

O encontro de Vila Real é dirigido a todos os adolescentes e jovens e, segundo o diretor do Secretariado da Pastoral Juvenil, Vocacional e Universitária de Vila Real, padre João Curralejo, é fundamental a participação de todos para um maior envolvimento nos “dinamismos próprios deste evento da Igreja [JMJ de Lisboa] que temos que olhar como uma oportunidade única para renovar a pastoral juvenil”.

A JMJ é um dos maiores eventos que se realizam no mundo. A cada três anos, milhares ou milhões de jovens reúnem-se para celebrar a fé católica. Por diversas vezes o evento tem superado a barreira do milhão de participantes. Lisboa acolhe a iniciativa em 2022.