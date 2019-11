Distinções motivam Marega

O treinador, em entrevista a Bola Branca , refere que “Marega é um excelente profissional e evoluiu muito desde que chegou a Portugal. Hoje é um jogador de equipa grande, um jogador de topo muito por força do seu trabalho e empenho. Quando chegou mostrou que era um jogador que queria vingar. Trabalhava sempre no limite máximo das suas capacidades. A sua humildade e vontade fazem toda a diferença”, acrescenta Tiago Leal.

O golo frente ao Vitória de Setúbal, o últimos dos portistas, na goleada de 4-0 para a Taça de Portugal, termina com um jejum de três jogos do maliano, frente a Boavista, Rangers e Feyenoord.

Em semana de jogo decisivo com o Young Boys, Marega mostra estar em forma para ajudar o FC Porto. Marcou frente ao V. Setúbal o golo 50 com a camisola portista, três dias depois de receber o Dragão de Ouro de futebolista do ano e numa altura em que foi nomeado pela Confederação Africana de Futebol para melhor jogador de África em 2019.

Dragão de Ouro e candidato a melhor jogador africano de 2019

O Dragão de Ouro e a nomeação para melhor jogador africano são aspetos que ajudaram a motivar Marega. Tiago Leal acredita que a subida de forma do jogador poderá ser providencial para o jogo de quinta-feira, do Porto, na Suiça, frente ao Young Boys. “Quando os jogadores estão em forma, motivados e são reconhecidos, conseguem ser uma mais valia para o treinador. Acredito que o FC Porto vai dar conta do recado e fazer uma boa ponta final na Liga Europa”, afirma o treinador.

Marega está nomeado para melhor jogador africano de 2019. Numa lista de 30 nomes, o maliano do FC Porto tem a forte concorrência dos favoritos Salah, Mahrez e Aubameyang. Mas só a presença entre os finalistas é motivadora para o avançado portista, na opinião de Tiago Leal. “É uma eleição difícil porque há excelentes jogadores africanos mas é de assinalar a presença na lista de um jogador do campeonato português que se fez grande jogador no nosso país. Estas nomeações são sempre o reflexo do trabalho que é feito no dia a dia. Parabéns ao Marega, à equipa técnica do FC Porto e ao clube porque são os grandes propulsores do rendimento que o atleta vai tendo ao longo dos anos”.

Marega estará na frente de ataque do FC Porto quinta-feira frente ao Young Boys. A comitiva portista viaja esta quarta-feira para a Suiça. Pepe pode ser a novidade na convocatória. O jogador tenta recuperar a tempo do jogo e já faz treino integrado condicionado. Fora do jogo estão Baró e Zé Luis, ambos devido a lesão.