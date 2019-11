"Tenho o direito de ser ouvida." Antigos moradores do 6 de Maio protestam no ministério da Habitação

Antigos moradores do Bairro 6 de Maio, na Amadora, e alguns habitantes do município de Lisboa estão em protesto no Ministério do Planeamento e infraestruturas a pedir respostas para suas situações precárias de habitação. Decidiram ir até ao ministério pedir pessoalmente por repostas depois das várias tentativas de contacto não terem sido correspondidas.

Pelas 10h00 reuniram-se cerca de 20 pessoas, em conjunto com as associações Habita! e Stop Despejos, à espera de serem recebidos pelo ministro da Habitação, Pedro Nuno Santos, mas na ausência deste, quatro antigos moradores foram recebidos pelo chefe de gabinete da Habitação.

“Na sequência da ausência de respostas, decidimos permanecer dentro do edifício do ministério até que seja arranjada uma solução”, diz Maria João Costa, da associação Habita!, depois da reunião que durou mais de uma hora e meia.

O pedido passa por arranjar solução imediata para o caso de duas mulheres, que ficaram em condições de habitação degradantes ou que sofrem agora de novos despejos, e um compromisso por parte do ministério para que as pessoas do Bairro de 6 de Maio tenham prioridade no realojamento.

A viver numa barraca desde o despejo

Um dos casos urgentes apresentados é o de uma família que residia há mais de 30 anos no Bairro 6 de Maio. Desde a ação de despejo por parte da Câmara da Amadora, Rafaela Tavares, de 23 anos, vive com a sogra e as filhas, de dois e sete anos, numa barraca na Damaia. O marido de Rafaela dorme numa carrinha para a mulher, a mãe e os filhos poderem dormir dentro da estrutura improvisada.

O outro caso é o de Sónia Robalo que corre risco de ser despejada na próxima sexta-feira devido a uma não renovação do contrato da casa que conseguiu depois do despejo. Em 2018, Sónia conseguiu uma solução ao arrendar uma casa em Moscavide, sem qualquer apoio público, para agora voltar a enfrentar uma nova ação de despejo.

“Tenho o direito a ser ouvida”

Inscrita há quatro anos no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), Andresa Monteiro, de 54 anos, continua à espera de resposta. Todos os anos lhe dizem para renovar o pedido e aguardar pela resposta. Agora exige ser ouvida. “Se eu voto em Portugal, também mereço que me ouçam”.