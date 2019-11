Sem disciplinas e sem indisciplina. O exemplo das escolas da Boa Água

No pequeno auditório do agrupamento de escolas da Boa Água, na Quinta do Conde, em Sesimbra, estão alunos de duas turmas de anos diferentes com o professor de música. Aqui tudo é diferente, não há toques, nem TPC. Não há indisciplina, nem disciplinas.

Aqui, os alunos trabalham em grupos interativos, têm tertúlias para trabalhar a literacia da língua e outros projetos que chegam a incluir os encarregados de educação - tudo no âmbito do "EduLabs", projeto-piloto de Inovação Pedagógica que durou três anos letivos e que agora terminou com uma grande conquista: reduzir as retenções, vulgo chumbos, por exemplo no terceiro ciclo.

Neste agrupamento, a taxa caiu de 10,9% para 2%. "É uma consequência da mudança, porque quando os alunos estão interessados e envolvidos a trabalhar na sala de aula aprendem mais", sumariza o diretor.

Os métodos são diferentes e, apesar de alterarem o funcionamento da própria escola, dão bons resultados quando se chega ao exame nacional. “As turmas piloto dos 'EduLabs' que chegaram ao 9.º ano tiveram melhores resultados, acima da média nacional, foi a primeira vez que aconteceu.”

Para integrar o projeto-piloto de Inovação Pedagógica, o agrupamento de escolas da Boa Água teve de fazer algumas alterações. Uma das primeiras foi precisamente mudar a forma como se olha para os chumbos: aqui, permitiu-se aos alunos que já tinham chumbado várias vezes que repetissem apenas as disciplinas nas quais tiveram disciplina em vez de ficarem retidos no mesmo ano.