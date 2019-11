​Ministro da Defesa quer “relação complementar e harmoniosa” entre NATO e Europa

O ministro da Defesa Nacional defendeu esta terça-feira que o futuro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) deve responder às “ameaças novas” que “podem minar a capacidade de defesa da nossa sociedade”.

“Há ameaças novas, assimétricas, híbridas, de ciber. Temos que saber equipar os nossos países para poderem responder, porque são ameaças que podem minar a capacidade de defesa da nossa sociedade”, afirmou João Gomes Cravinho.

O titular da pasta da Defesa Nacional falava aos jornalistas, no final da sessão de abertura do V Seminário IDN Jovem, que decorre até quarta-feira na Universidade de Évora, promovido pelo Instituto da Defesa Nacional em parceria com a academia alentejana.

“Há um combate internacional contra o terrorismo que ainda persiste e que é preciso continuar a desenvolver”, acentuou, por isso a “NATO tem que responder a esses três grandes desafios”, e, ao mesmo tempo, ser “uma organização capaz de aproveitar da melhor maneira o desenvolvimento de uma identidade europeia de defesa”.

Declarações a poucos dias do início, em Londres, da cimeira para celebrar os 70 anos da organização. João Gomes Cravinho vai acompanhar, a 3 e 4 de dezembro, o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

“É muito importante nós termos consciência do que foram estas sete décadas”, declarou, mas “nós sabemos que as próximas décadas vão ser muito diferentes”, por isso “este é um momento para olhar para trás, para utilizar essa reflexão sobre a profundidade das relações que existem entre os aliados da NATO, para projetar para o futuro, para pensar quais são as características que nós queremos para a nossa aliança no futuro”.

Apesar de reconhecer que “há alguma controvérsia” em relação a algumas temáticas, Portugal, enquanto país “atlanticista”, vai procurar que, “a identidade europeia de defesa que está a crescer agora, aconteça de forma complementar e harmoniosa com a relação transatlântica”, realçou.

Mais jovens para a vida militar. Plano de profissionalização está em curso

Nas declarações proferidas aos jornalistas, o ministro da Defesa Nacional anunciou, ainda, que até ao final do ano vai ser feito um balanço do Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar, lançado em abril, para tornar a carreira militar mais atrativa junto dos jovens.

“Felizmente, ainda há quem queira abraçar a carreira, mas estamos confrontados com algo que se verifica em praticamente quase toda a Europa, que é uma menor atratividade da carreira militar”, assegurou.

João Gomes Cravinho acredita que o plano esteja a “corresponder ao objetivo”, até porque “há um conjunto de medidas que estamos a adotar de natureza muito variada, relacionadas, por exemplo, com aumentos salariais, mas também com questões de melhoria das condições de habitabilidade dentro de unidades militares”.

Questionado sobre o salário para 2020, o titular da pasta da Defesa Nacional apenas referiu que a nossa expetativa é que, tal como no passado, haja também, em relação às forças armadas, uma progressão a nível remuneratório”, remetendo mais detalhes para dezembro, altura em que será apresentado o Orçamento Geral do Estado.

“Temos um mundo pela frente que é complexo, difícil e exige a nossa atenção”

Na abertura dos trabalhos do V Seminário IDN Jovem, o governante pediu aos estudantes para refletirem “sobre segurança e defesa”, desenvolvendo “trabalhos académicos” que ajudem “a densificar o pensamento em Portugal sobre as questões estratégicas que vão ser fundamentais para a nossa segurança no futuro”.

“Creio que o tempo que vai passar entre o momento presente e quando eles tiverem a minha idade, daqui a 30 e tal anos, as transformações serão ainda mais profundas”, assegurou.

Ainda de acordo com Gomes Cravinho, existem “fatores de dinâmicas internacionais globais, cuja convergência nós não sabemos exatamente prever como se vai realizar, desde as inovações tecnológicas ao aparecimento de forças de alguns países que querem subverter a ordem internacional, ou forças que não são controladas por Estados nenhuns”, alertou.

O ministro lembrou também que a “consciência profunda sobre a segurança e a tranquilidade com que temos vivido em Portugal, é algo que precisa de ser trabalhado e conquistado todos os dias”.

“Temos um mundo pela frente que é complexo, difícil e que exige a nossa atenção”, recordou aos jovens presentes no encontro que se vai prolongar até à próxima quarta-feira, na Universidade de Évora.