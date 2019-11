Homicídio do triatleta. Ministério Público pede mais de 20 anos de prisão para Rosa Grilo

O Ministério Público (MP) pediu, nesta terça-feira, no Tribunal de Loures, penas acima dos 20 anos de prisão para Rosa Grilo e António Joaquim, acusados da morte do triatleta Luís Grilo, marido da arguida.

Nas alegações finais do julgamento, o procurador do MP, Raul Farias, defendeu que ambos os arguidos planearam, delinearam e executaram um plano com vista a matar a vítima.

O procurador admitiu que não há provas periciais nem testemunhais contra António Joaquim, mas alega que foi o arguido quem efetuou o único disparo que matou Luís Grilo, quando este se encontrava na sua casa nas Cachoeiras, concelho de vila Franca de Xira, na madrugada de 16 de julho de 2018, baseando-se apenas nas declarações da arguida Rosa Grilo.

O procurador justifica esta conclusão com o facto de a arguida "não saber disparar" uma arma e também por "desconhecer como é que o marido foi morto", pois esta afirmou ter ouvido dois tiros quando a autópsia confirma que Luís Grilo foi morto com um disparo apenas.

Segundo a acusação, o arguido entrou na residência “com o conhecimento” da arguida, seguindo ambos para o quarto dos hóspedes, onde se encontrava Luís Grilo a dormir.

No dia após a morte do triatleta, António Joaquim começou a frequentar a casa de Rosa Grilo, “não obstante estarem em curso diligências tendentes à localização do paradeiro de Luís Grilo por familiares, amigos e autoridades policiais”, segundo a acusação.

O corpo foi encontrado com sinais de violência e em adiantado estado de decomposição, mais de um mês após o desaparecimento, a cerca de 160 quilómetros da sua casa, na zona de Benavila, concelho de Avis, distrito de Portalegre.

Em representação do filho menor de Rosa e Luís Grilo, o Ministério Público apresentou um pedido de indemnização civil de 100 mil euros contra a arguida e António Joaquim.