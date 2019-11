​“É possível que todos aprendam e todos avancem e a escola está lá para isso”

Maria Emília Brederode dos Santos foi uma pioneira na inovação pedagógica em Portugal. Hoje é presidente do Conselho Nacional de Educação e no dia em que é apresentado o relatório anual sobre o estado da educação em Portugal voltar a apelar para que se abandonem ideias feitas e verdades absolutas sobre o que deve ser a escola. E defende um reforço da dimensão educativa nas creches.



A primeira parte do relatório chama-se "À Procura da Mudança". Há vários anos que andamos à procura da mudança na educação, mas não foi o encontrado o caminho, pois não?

Não sei se há só um caminho. Parece-me que, no ano de 2018 demo-nos imenso conta que estava tudo a mudar. A palavra futuro apareceu por toda a parte. Começamos com uma grande conferência, no CNE, sobre os desafios do futuro e as suas implicações para a educação. Foi generalizada essa tomada de consciência. Diria quase que estamos a mudar de era e que as transformações tecnológicas, digitais estão a mudar completamente a nossa maneira de trabalhar, de viver.

E também há a sensação de que a educação não prepara para essa nova era...

Sim, ou, pelo menos, podemos interrogarmo-nos sobre isso. Começo, aliás, a introdução ao relatório, com uma citação muito conhecida do príncipe Salina, em "O Leopardo", em que ele diz "é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma" e costuma usar-se esta citação para falar de falsas mudanças, mas acho que pode ser revertido e pensar que, para que a educação continue a desempenhar as suas funções, é preciso que a escola mude um bocado e andamos, de facto, a interrogarmo-nos sobre o sentido dessa mudança. Tenho certeza de duas coisas: a escola tornou-se uma escola para todos, que não era, e isso tem implicações muito grandes sobre a vida na escola e a outra certeza é que a educação deve ser ao longo de toda a vida. Todos nos damos conta que o mundo do trabalho vai mudar tanto e está a mudar tanto que, obviamente, vamos ter de nos reciclar ao longo de toda a vida.

Mas essa ideia da educação ao longo de toda a vida esbarra com um dos dados do relatório que é uma enorme diminuição na formação de adultos. A que é que atribui essa diminuição?

É uma questão de política. Não foi agora que diminuiu, agora está a subir um bocadinho, não atingiu ainda os patamares que já teve. Foi durante a crise que houve uma grande diminuição, que diria quase cruel porque tinha havido um entusiasmo muito grande das pessoas e houve uma retração enorme com a redução da oferta. Agora estamos a retomar, mas ainda não chega. Nitidamente é uma área em que precisamos investir mais.

Há alguns dados que resultam não tanto do próprio sistema, mas de circunstâncias para além do sistema, nomeadamente a diminuição do número de alunos, que em dez anos diminuiu mais de 400 mil, e o envelhecimento dos professores. Isto tem a ver sobretudo com questões demográficas...

Certamente, mas por outro lado podemos imaginar que o facto de haver mais necessidade de educação em todas as etapas da vida vai aumentar, de certa maneira o número de alunos, embora não nos mesmos níveis de ensino. E o envelhecimento da população docente só significa que uns se vão reformar e que outros entrarão.

Mas para que outros entrem é preciso que sejam formados e outro dado do relatório é que tem diminuído muito a procura da área da Educação no ensino superior. Acha que, no futuro, quando grande parte dos professores que estão no ativo se reformarem, teremos professores suficientes e com qualidade suficiente?

Acho que sim. É uma questão de planeamento e de perceção pela população do emprego. Estou convencida que o retrocesso na inscrição em cursos de formação de professores se deveu, pelo menos em parte, à imagem de que havia professores em excesso e, portanto, haveria falta de emprego. Começamos a notar que, neste momento, já não é bem assim, que já há falta de professores, pelo menos em certas disciplinas, em certas regiões, em horários incompletos. Quando se começar a generalizar essa ideia de que vai haver falta de professores, creio que voltará a haver procura.

Acho que temos de rever a formação de professores, mas o nível de formação dos professores portugueses é um nível bastante elevado, ao nível de licenciatura e mestrado. O problema coloca-se mais na relação com a prática, a questão de haver um ano de prática e inserção na profissão.

Quando fala na necessidade de rever a formação de professores, o que é que sugere?

Sobretudo essa questão da prática. Há muitas coisas que podiam ser revistas, mas aquela sobre a qual nos pareceu haver mais consenso num estudo que fizemos para a Assembleia da República, é este ano de indução, um ano de prática que se desejaria que fosse um ano coorientado pela instituição de ensino superior de formação e por alguém na escola onde o 'professor estagiário' estivesse a praticar.