Treze soldados franceses morrem no Mali

Treze militares franceses morreram no Mali em resultado da colisão entre dois helicópteros. O acidente aconteceu na segunda-feira, numa operação contra grupos 'jihadistas'.



Esta é a maior perda para as forças armadas francesas em apenas um dia desde um ataque em Beirute, no Líbano, há 36 anos, em que morreram 58 soldados.

A colisão entre os dois helicópteros, que apoiavam comandos no terreno, aconteceu a início da noite de segunda-feira, adiantou o chefe de Estado General das Forças Armadas, o general Francois Lecointre, em conferência de imprensa.

De seguida, foram ouvidas duas explosões e as aeronaves despenharam-se no solo. Não há sobreviventes.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, manifesta “profunda tristeza”, mas o Governo de Paris vai continuar a lutar contra o terrorismo.

A França mantém atualmente uma força de 4.500 soldados no Mali, na sequência de uma operação iniciada em 2013 para repelir uma incursão “jihadista” no norte do país.

Com um incidente desta segunda-feira, aumenta para 38 o número de mortos entre o contingente francês na região do Sahel, desde 2013.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou esta terça-feira a suas condolências ao homólogo francês.

Numa nota publicada no portal da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa, também na qualidade de comandante supremo das Forças Armadas de Portugal, "apresentou condolências, em nome de todos os portugueses, ao Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, expressando a sua solidariedade para com os familiares e amigos destes militares do Exército Francês".