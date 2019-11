Sismo de 6,4 abala a Albânia

Pelo menos quatro pessoas morreram e 325 ficaram feridas devido ao sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter, que esta madrugada sacudiu a Albânia.

A zona mais afetada foi a cidade costeira de Durres, junto ao Mar Adriático e a cerca de 40 quilómetros da capital, Tirana.

De acordo com os meios de comunicação social locais, há vários edifícios que colapsaram, existindo sobreviventes entre os escombros. Alguns já foram resgatados com vida. As operações de salvamento prosseguem.

Ao sismo inicial já se sucederam perto de duas dezenas de réplicas, algumas de grande intensidade.