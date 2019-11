Sismo de 6,4 abala a Albânia. Há mortos e pessoas presas nos escombros

Pelo menos oito pessoas morreram e 325 ficaram feridas devido ao sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter, que esta madrugada sacudiu a Albânia. De acordo com o ministro da Defesa, citado pela agência Reuters, este é o pior sismo dos últimos 30 anos no país. A zona mais afetada foi a cidade costeira de Durres, junto ao Mar Adriático e a cerca de 40 quilómetros da capital, Tirana. De acordo com os meios de comunicação social locais, há vários edifícios que colapsaram, existindo sobreviventes entre os escombros. Alguns já foram resgatados com vida. As operações de salvamento prosseguem. Ilir Meta, presidente da Albânia, refere que a situação é dramática. No twitter, o chefe de estado diz estar a acompanhar de perto a situação e garante que "todos os esforços estão a ser feitos para tirar as pessoas dos escombros ".

Meta visitou, esta terça-feira, um Hospital em Tirana onde estão a dar entrada alguns dos feridos. Entretanto, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, também reagiu à situação do terremoto na Albânia. Nas redes sociais, Sassoli diz que está com o povo albanês.