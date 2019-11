Rio de Janeiro. Uma em cada três mortes foi cometida por forças policiais

Desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019, o governador carioca, Wilson Witzel, alinhado com a política de segurança do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, adotou uma postura mais agressiva de combate ao crime, que pode estar a influenciar este aumento.

Nos primeiros dez meses de 2019, foram mortas 1.546 pessoas pela polícia brasileira, na cidade do Rio de Janeiro. Este número é o mais elevado das duas últimas décadas, segundo o Instituto de Segurança Pública.

Segundo a investigação, o polícia matou Ágatha Félix, com um tiro nas costas, por "erro de execução", já que o agente tencionava atingir dois indivíduos que circulavam numa mota e não estariam a respeitar um bloqueio policial.

Na semana passada, um agente da polícia militar foi acusado da morte de uma menina de oito anos, ocorrido, há dois meses, durante uma operação policial numa favela do Rio de Janeiro.

A dois meses do fim do ano, este número já ultrapassa o total de 1.534 civis mortos registado em todo o ano de 2018.

Isto significa que as forças armadas e a polícia militar investigam os seus próprios membros acusados de cometer crimes, o que contraria as normas internacionais que aconselham que estas investigações e julgamentos sejam tutelados por autoridades civis.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que todas as mortes decorrentes de intervenção policial são apuradas pela Delegacia de Homicídios, além de serem avaliados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.

Apesar deste número recorde de mortes provocadas por polícias militares na cidade do Rio de Janeiro, de janeiro a outubro deste ano registou-se uma queda de quase 21% de homicídios intencionais, em comparação com o mesmo número do ano passado.

Em 2018 foram contabilizados mais de 4.200 casos até outubro, sendo que até outubro o registo destas mortes fixou-se nas 3.342 vítimas.