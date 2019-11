"Pior sismo em 30 anos" na Albânia faz oito mortos e 600 feridos

Pelo menos oito pessoas morreram e cerca de 600 ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter que atingiu a Albânia, na madrugada desta terça-feira.

A informação é avançada pela imprensa local, que adianta que entre as vítimas está uma mulher que conseguiu salvar o neto, cobrindo-o com o próprio corpo.

O abalo foi sentido em Belgrado, capital da Sériva, situada a cerca de 400 quilómetros no epicentro do sismo.

Imagens publicadas no Twitter e partilhadas pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, mostram o momento do resgate de uma criança presa nos escombros.