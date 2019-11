​Nove mortos devido ao mau tempo na Europa

Pelo menos nove pessoas morreram depois de fortes chuvas terem atingido a costa da Riviera em França e Itália, durante o fim de semana, retendo viajantes nas suas viaturas e provocado inundações em algumas partes da Grécia.



Este novo balanço aumenta de cinco para nove o número de vítimas do mau tempo na Europa.

Algumas estradas mantiveram-se encerradas esta segunda-feira na Riviera Francesa (Côte d'Azur), no sul de França, e os rios ainda estão a subir em Itália, após as inundações que ocorreram no fim de semana.