Nações Unidas alertam. Temperatura do planeta vai aumentar

A temperatura do planeta vai aumentar 3,2 graus mesmo que venham a ser cumpridos os compromissos sobre a redução propostos pelo Acordo de Paris, alertam as Nações Unidas.

O relatório anual do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente sobre as emissões de carbono compara as reduções reais com aquelas que são necessárias na "luta" contra o aquecimento global.

Os dados vão ser analisados na Cimeira do Clima que se vai realizar em Madrid entre os dias 2 e 13 de dezembro.

O estudo conclui que as emissões globais devem reduzir-se 7,6% cada ano, entre 2020 e 2030, para que seja cumprido o objetivo necessário para que seja evitada a subida de 1,5 graus durante o século XXI.

O relatório indica também que as promessas de diminuição, manifestadas pela "comunidade internacional", devem ser cinco vezes mais ambiciosas do que as garantias atuais.

Para as Nações Unidas, na última década as emissões de dióxido de carbono (CO2) e outros gases com efeito de estufa aumentaram 1,5% anualmente, sendo que em 2018 alcançaram um recorde histórico de 55,3 giga toneladas.