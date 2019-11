Chefe de gabinete do primeiro-ministro de Malta demite-se por alegadas ligações a homicídio de jornalista

O chefe de gabinete do primeiro-ministro de Malta, Keith Schembri, demitiu-se por alegadas ligações ao homicídio da jornalista Daphne Caruana Galizia, em 2017, que investigava casos de corrupção na elite política e empresarial do país, no âmbito dos “Papéis do Panamá”. Dois ministros também abandonaram o Governo.

Keith Schembri, que estava no cargo desde desde 2013, foi mencionado na investigação policial pelas suas ligações ao empresário Yorgen Fenech, detido na semana passada enquanto abandonava Malta no seu iate e considerado pela família da jornalista e por alguns meios de comunicação social malteses como um dos mandantes do crime.



Yorgen Fenech é diretor e coproprietário da Electrogás, que ganhou em 2013 um concurso de vários milhões de euros aberto pelo Estado de Malta para a construção da maior central elétrica de gás da administração do primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat.

Oito meses antes da sua morte, Daphne Caruana Galizia escreveu no seu blogue sobre uma empresa cuja propriedade é atribuída a Yorgen Fenech, chamada 17 Black, afirmando que tinha ligações a políticos malteses.

Um dos três filhos da jornalista já comentou na rede social Twitter este acontecimento. Andrew Caruana Galizia escreveu que “se o Partido Trabalhista a tivesse ouvido, não há dúvidas de que ainda estaria viva”.