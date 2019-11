James e Davis tratam dos Spurs

LeBron James e Anthony Davis entraram pelo "saloon" dos Spurs, em San Antonio, no Texas, e apoderaram-se da casa. Os Lakers venceram os Spurs, por 104-114, naquele que foi o 15.ª triunfo da temporada. Não há outra equipa a ganhar tanto como os californianos.

LeBron James foi o melhor marcador do jogo. Aos 33 pontos marcados juntou 14 assistências. Anthony Davis também fez duplo-duplo: 19 pontos, 12 ressaltos e seis assistências.

LaMarcus Aldridge, com 30 pontos, foi o melhor dos Spurs. DeMar DeRozan marcou 24. A equipa de Greg Popovich somou a 12.ª derrota da época. Com seis vitórias, os texanos estão no 13.º lugar da Conferêcia Oeste, liderada pelos Lakers.

NBA

Resultados

San Antonio Spurs-LA Lakers, 104-114

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets, 106-108

Detroit Pistons-Orlando Magic, 103-88

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies, 126-114

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves, 113-125

Boston Celtics-Sacramento Kings, 103-102

Miami Heat-Charlotte Hornets, 117-100

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers, 101-96

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers, 94-117

Milwaukee Bucks-Utah Jazz, 122-118

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder, 97-100