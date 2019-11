Vilafranquense castigado a dois jogos à porta fechada

O Vilafranquense vai disputar os próximos dois jogos em casa à porta fechada. A decisão foi tomada hoje pelo Conselho de Disciplinada Federação Portuguesa de Futebol e remete a acontecimentos da última temporada.

De acordo com a nota publicada pelo clube, o motivos estará relacionado com a partida frente ao União de Leiria, na meia-final do Campeonato de Portugal, jogo em que o Vilafranquense garantiu presença na II Liga.

Os jogos frente à Académica, da 11 jornada, e Leixões, na 13ª ronda, não contará com qualquer adepto no Estádio Municipal de Rio Maior, onde o clube joga os jogos esta época.