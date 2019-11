Orlando Sá: "Guimarães quer vingar derrota sofrida em Liège"

Ainda não se estrou esta época no Standard Liège por força de uma arreliadora lesão. Também por esse motivo não foi inscrito na Liga Europa e, portanto, não irá viajar para Portugal com a restante comitiva do clube belga que vai defrontar o Vitória de Guimarães.

Orlando Sá, avançado português de 31 anos, perspetiva um jogo alegre e com golos na cidade berço, entre duas equipas que têm de vencer.

"Penso que vai ser um jogo interessante, onde, obrigatoriamente, as equipas vão ter que assumir o risco. É um jogo que, provavelmente, vai ter muitas transições e contra-ataques. Vai ser um jogo de muitas oportunidades e, certamente, vai haver golos. Penso que isso é bom para o espetáculo e o Guimarães vai ter que assumir as rédeas do jogo nessa pequena esperança que ainda têm de lutar pelo apuramento", refere nesta entrevista a Bola Branca.

"Vingança" na cidade berço

Orlando Sá trabalhou com o Ivo Vieira no Nacional da Madeira na época 2010/2011 e conhece bem os métodos e ambições do atual técnico do Vitória de Guimarães. O avançado do Standard acredita que a formação vimaranense estará focada em vingar a derrota sofrida na Bélgica na primeira jornada do Grupo F, a 19 de setembro.

"Conheço bem as equipas do Ivo e a forma dele pensar o jogo porque foi meu treinador no Nacional da Madeira. Penso que o Guimarães nem sempre tem conseguido traduzir em pontos a qualidade de jogo que tem demonstrado e este jogo, em Guimarães, é uma vingança daquilo que se passou aqui na Bélgica. Aqui, o Guimarães não deixou uma boa imagem e penso que eles têm qualidade para nos complicarem o jogo, não só por jogaram em casa, mas também pela qualidade que têm no plantel. Não têm nada a perder e vão encarar esse jogo com o único resultado que eles têm em mente que é a vitória", confidencia o internacional português, ansioso por voltar rapidamente à competição.

O Vitória de Guimarães-Standard Liège, da penúltima jornada do Grupo F da Liga Europa joga-se esta quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, às 20h00. Jogo com acompanhamento na Renascença e em rr.sapo.pt.