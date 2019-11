Orlando Sá ansioso por voltar a competir

Orlando Sá está parado desde abril, devido a lesão, mas ainda tem a esperança de salvar a época. O ponta de lança do Standard Liège, de 31 anos, já esteve no banco jogo com o Eupen, da 16.ª jornada da liga belga, e, em entrevista à Renascença, confirma que já está pronto para regressar à competição.

"Tive uma lesão com uma paragem longa. Estou agora a sentir-me bem fisicamente. Estou a voltar aos treinos e sinto-me cada vez melhor. As coisas, mais tarde ou mais cedo, irão voltar àquilo que já foram no passado: jogar, sentir-me bem e fazer golos", afirma Orlando Sá que não está inscrito na Liga Europa e, por isso, não irá defrontar o Vitória de Guimarães, na quinta-feira, às 20h00.



O internacional português, de 31 anos, cumpre a quarta época no Standard Liège. Na primeira marcou 17 golos. Na segunda chegou aos 13 e acabou por rumar à China, onde representou o Henan Jianye. Cinco jogos e um golo depois regressou à Bélgica. Na temporada passada fez apenas um golo, em 25 jogos.

Formado no Braga, Orlando Sá foi contratado pelo FC Porto em 2009. Marcou um golo, em 11 jogos pelos dragões. Além de Braga, Porto e Standard Liège, passou por Maria da Fonte, Nacional da Madeira, Fulham, AEL Limassol, Legia de Varsóvia, Reading e Maccabi Telavive. Está fora de Portugal desde 2011.