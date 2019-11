Imunidade, renovação e uma história de outro mundo

O jornal "A Bola" garante, na manchete de hoje, que o futuro de Bruno Lage no Benfica não depende do que acontecer amanhã em Leipzig. "Imune à Champions", titula o diário. Futuro e renovação não dependem dos resultados na Europa. Melhoria salarial do treinador apenas à espera de conciliaçãode agendas.

"O Jogo" centra atenção no futuro do FC Porto: "Dragão segura Vítor". O médio da equipa B, Vítor Ferreira, renovou e fica com cláusula de 40 milhões de euros. O internacional sub-21 assina até 2024.

O "Record" promove uma história de outro planeta: "O mundo de Pep". Guardiola fala de tudo numa conversa com Johnny Marr, guitarrista dos The Smiths.

O mercado mexe em Alvalade e "A Bola" anuncia que Boadu, avançado do AZ Alkmaar, e Ntcham, médio do Celtic, estão na lista de desejos. Bruino assina hoje novo contrato, assegura, ainda, o jornal.

Jorge Jesus também continua a ter espaço nas primeiras páginas dos jornais desportivos portugueses.O treinador foi homenageado no Rio de Janeiro e passou a ser cidadão honorário da cidade. O "Record" anuncia que Jesus tem proposta da China, com salário anual de 30 milhões de euros.