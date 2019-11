Hoje há sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal. As equipas da I Liga são sete e estão em minoria no sorteio marcado para as 14h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras. São elas o Benfica, FC Porto, Sporting de Braga, Famalicão, Rio Ave, Santa Clara e Paços de Ferreira.

Desportivo de Chaves, Varzim, Académico de Viseu e Mafra são os representantes da II Liga. Sertanense, Espinho, Anadia, Marinhense e Canelas são as quatro equipas do Campeonato de Portugal, que resistem em prova.

Os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal realizam-se entre 17 e 19 de dezembro.

[notícia ataulizada às 10h18]