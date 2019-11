Barroso confiante no apuramento do Braga na Liga Europa

Pontuar diante do Wolverhampton e carimbar a passagem à próxima fase da Liga Europa é o desejo dos bracarenses e Barroso, antigo jogador e técnico na formação dos arsenalistas, adivinha um desafio equilibrado diante da equipa mais portuguesa da Premier League.

Em declarações a Bola Branca, anota que o "Sporting de Braga tem-se sentido melhor" perante equipas que apostam no ataque e que jogam "mais abertas". "Não há tanto atrevimento, em termos defensivos, e o Sporting de Braga como é uma equipa com jogadores rápidos e muito bons, consegue finalizar", argumenta. A expetativa de "um grande espetáculo" é suportada pelo facto de frente a frente estarem "duas excelentes equipas".

Depois do triunfo na jornada inaugural diante dos ingleses, por 0-1, é a vez dos arsenalistas jogarem em casa, o que "é sempre muito bom", na opinião de Barroso.

"Na Liga Europa, o Braga tem sido irrepreensível. O Sporting de Braga tem tudo para poder carimbar o passaporte para a fase seguinte, sabendo que o Wolverhampton é uma equipa forte e, neste momento, está com outra confiança", acrescenta.

A equipa de Ricardo Sá Pinto lidera o grupo com dez pontos, mais um do que o conjunto orientado por Nuno Espírito Santo, que surge no segundo lugar. Braga e Wolverhampton encontram-se quinta-feira, às 17h55, na Pedreira, para um embate com acompanhamento na Renascença e em rr.sapo.pt.