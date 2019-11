Tottenham de Mourinho dá a volta e segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões

O Tottenham recebeu e venceu o Olympiacos, por 4-2, e carimbou passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

No segundo jogo oficial de José Mourinho ao serviço dos "Spurs" e na estreia caseira, os "spurs" começaram a perder por 2-0, com golos de Al Arabi, aos 6 minutos, e do português Rúben Semedo, aos 19 minutos. Pedro Martins alinhou de início com três portugueses: José Sá, Daniel Podence e Rúben Semedo.

A desvantagem levou a que Mourinho mexesse aos 29 minutos, tirando Eric Dier e colocando Eriksen em jogo. Dele Alli ainda reduziu antes do intervalo aos 45+1, e a boa prestação no segundo tempo assegurou a vitória. Harry Kane empatou aos 50 minutos, Serge Aurier confirmou a reviravolta aos 73 e Kane bisou aos 77.

Com este resultado, o Tottenham está nos oitavos de final da Liga dos Campeões e confirma o segundo lugar no grupo, com 10 pontos, visto que Bayern de Munique também venceu e soma agora 15. No grupo, resta apenas discutir quem leva o terceiro lugar e consequente qualificação para a Liga Europa.

O Olympiacos, último com 1 ponto, receberá o Estrela Vermelha, que soma três pontos.

Outros resultados:

Estrela Vermelha 0-6 Bayern de Munique