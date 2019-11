Shakhtar de Luís Castro empata em casa do Manchester City

O Shakhtar Donetsk, treinador pelo português Luís Castro, empatou a uma bola em casa do Manchester City, a uma bola.

A formação de Pep Guardiola inaugurou o marcador aos 56 minutos, por Gundogan, assistido por Gabriel Jesus. Solomon empatou para os ucranianos aos 69 minutos, resultado que se manteve até final.

Com este resultado, os "citizens" garantiram o primeiro lugar, com 11 pontos. O Shakhtar segue em segundo, com seis pontos, mais um do que o Dínamo de Zagreb, que perdeu com a Atalanta, que soma quatro pontos, no últimos lugar.

As decisões ficam adiadas para a última jornada, em que o Shakhtar recebe a Atalanta e o Manchester City visita o terreno do Dínamo de Zagreb.

Outros resultados:

Atalanta 2-0 Dínamo de Zagreb