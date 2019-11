Mourinho destaca falta de confiança dos jogadores após mau início contra Olympiacos

José Mourinho elogiou a atitude inicial do Olympiacos de Pedro Martins, que surpreendeu o Tottenham com dois golos sem resposta. O técnico português destaca a confiança em baixo dos seus jogadores, em declarações à "Eleven Sports".

"Vitória muito sofrida, o Olympiacos surpreendeu, não pelo Pedro Martins, que já sabia que coloca as equipas a jogar assim. Pensámos que teriam uma aproximação diferente, mas entraram, adiantaram as linhas, jogaram bem e sabiam o que eu ainda não tinha entendido muito bem: o nível de confiança dos meus jogadores não está bem, foram demasiados meses a não jogar bem e a ter maus resultados", disse.

O novo técnico dos "Spurs" tirou Eric Dier aos 29 minutos por Eriksen, uma alteração que "odeia" ter de fazer.

"Com os dois golos, tive fazer o que odeio e que me tira a alma, que é fazer uma alteração na primeira parte, mas a equipa precisava de alguém como o Eriksen perto do Alli. Pressionamos melhor, a ter mais bola a circular, com mais velocidade, a encontrar espaços e isso mudou o jogo", rematou.