Lyon tenta comprar clube de Megan Rapinoe

O Reign FC, em que milita a atual "The Best", a norte-americana Megan Rapinoe, revelou, esta terça-feira, que está em negociações para vender o clube ao Olympique Lyon.

Em comunicado, o clube de Chicago, nos Estados Unidos da América, informou que está em "negociações exclusivas" com o clube francês e que espera que a transação fique fechada antes de 31 de janeiro de 2020.

O Lyon é o clube com mais sucesso da Europa, a nível da vertente feminina do futebol. É o atual detentor do campeonato francês e da Liga dos Campeões, da qual é tetracampeão.

"A nossa ambição sempre foi dirigir o melhor clube de futebol feminino do mundo. Essa é uma distinção há muito detida pelo Lyon, o que faz deles a organização perfeita para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos de longo termo para o clube", explicou o acionista maioritário do Reign FC, Bill Predmore, citado pelo site do clube.

Foco especial na formação



No fundo, explica Predmore, o objetivo é beber da experiência do Lyon, como clube de topo nas vertentes feminina e masculina do futebol, de modo a fazer crescer o Reign FC:

"Desenvolver o clube, o campeonato e o desporto requer investimento acrescido nas nossas infrastruturas, no nosso staff, nas nossas jogadoras e na Liga. O 'OL' tem a capacidade para fazer esses investimentos, assim como o conhecimento e experiência para fazer tais investimentos da forma que trará mais resultados. Acreditamos que a combinação da perícia e experiência do 'OL' com o nosso conhecimento do mercado e do campeonato permitirá investimentos futuros que permitam grande impacto no clube e na Liga."

A academia de formação do Reign, que duplicou o tamanho para a nova temporada, "passará a fazer parte da família 'OL'".

"O 'OL' tem uma longa e bem sucedida história na formação de jogadoras nas suas academias, que servirão de guia para o nosso crescimento futuro", sustentou a presidente da academia do Reign, Teresa Predmore.