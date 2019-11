Leverkusen elimina Lokomotiv de Moscovo da Liga dos Campeões

O Bayer Leverkusen foi até ao terreno do Lokomotiv Moscovo vencer por 2-0 e confirmar o último lugar da formação russa na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os golos da partida foram apontados por Zhemaletdinov, um auto-golo num lance em que o português Éder remata contra o colega de equipa, aos 11 minutos, e Sven Bender, aos 54 minutos.

Com este resultado, Bayer de Leverkusen ocupa o terceiro lugar, com seis pontos, mais três do que o Lokomotiv, com três, e que já tem o último lugar garantido, visto que o Leverkusen tem vantagem no confronto direto, pelo que já assegurou, pelo menos a qualificação para a Liga Europa.

As contas do grupo podem ficar já fechadas esta noite. Se o Atlético de Madrid vencer a Juventus, o Leverkusen não poderá matematicamente ir além do terceiro lugar.

Brugge empata no último minuto

O Club Brugge continua sem vencer nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, mas assegurou um empate que pode colocar a equipa belga na fase a eliminar da Liga Europa, em casa do Galatasaray.



A formação turca vencia até bem perto do fim, com o golo de Buyuk, aos 11 minutos. O golo de Diatta, aos 92 minutos, poderá salvar o Club Brugge.

O empate qualifica o Real Madrid para os oitavos de final da prova. Galatasaray soma dois pontos e o Club Brugge ganha três. Na última jornada, o Brugge recebe o Real Madrid, enquanto que o Galatasaray vai até casa do Paris Saint-Germain.