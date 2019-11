Juventus vence, garante primeiro lugar e complica apuramento do Atlético de Madrid

A Juventus recebeu e venceu o Atlético de Madrid, por 1-0, e selou o primeiro lugar do grupo D da Liga dos Campeões.

A "Vecchia Signora" esteve melhor no primeiro tempo e chegou à vantagem com um fantástico golo de livre direto, apontado do Paulo Dybala, aos 45+2 minutos.

A equipa comandada por Diego Simeone carregou no segundo tempo, teve várias oportunidades de golo, mas não conseguiu alcançar o empate. Cristiano Ronaldo foi titular, e João Félix entrou aos 53 minutos. Os ex-FC Porto Felipe e Herrera foram titulares.

Com este resultado, a Juventus soma 13 pontos e garante o primeiro lugar do grupo, enquanto que os "colchoneros" colocaram em risco o apuramento. O Atlético é segundo, com sete pontos, apenas mais um do que o Leverkusen, que venceu o Lokomotiv.

Na última jornada, Atlético de Madrid tem de vencer, em casa, o Lokomotiv - já com o último lugar assegurado -, para garantir a presença nos "oitavos".

Outros resultados:

Real Madrid 2-2 Paris Saint-Germain