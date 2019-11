​Entre Bruxelas e a alergia a reformas no Estado

As falhas no Serviço Nacional de Saúde são tantas e tão evidentes que o Presidente da República manifestou publicamente a esperança de que o próximo Orçamento de Estado dê sinais para resolver os problemas existentes nesta área.



Jerónimo de Sousa, líder do PCP, contestou uma vez mais que a prioridade orçamental seja dada ao défice e à dívida pública, em prejuízo do investimento nos serviços do Estado. Ora essa prioridade europeia foi muito clara e firme no governo anterior, o da “geringonça”, e não vai ser atenuada, pelo contrário.

A grande surpresa, pelo menos para mim, foi que esse governo, apoiado no Parlamento pelo PCP (anti-UE) e pelo BE (euro-crítico), não cedeu um milímetro na sua aposta europeia. Aposta que ganhou, ao recuperar a confiança dos mercados na capacidade de o Estado português pagar a sua grande dívida, o que se refletiu na baixa dos juros.

Então, o que deveria o atual Governo fazer para acudir aos “buracos” nos serviços públicos, incluindo nas forças de segurança, sem perder o apoio de Bruxelas? Aumentar impostos será inaceitável, pois a carga fiscal já é excessiva (embora pareça que o próximo Orçamento subirá, de forma obliqua e pouco transparente, alguns impostos). A saída seria cortar racionalmente na despesa pública – o que implicaria fazer reformas, algo a que os partidos à esquerda do PS e a própria ala esquerdista do PS são alérgicos.

Ora, como disse ao “Negócios” a dr.ª Teodora Cardoso, “temos de ver como é que as despesas têm de ser tornadas mais eficientes, para conseguir os mesmos resultados gastando menos, e há muita margem para isso na despesa pública portuguesa”. Pois há – mas falta vontade política e também alguma coragem.