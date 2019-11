“Não há discurso ambiental que resista a uma ‘Black Friday’”

O socialista Fernando Medina considera que “não há discurso ambiental que resista a uma ‘Blak Friday’”.

No espaço de debate do programa “As Três da Manhã” o autarca comentou as declarações do ministro do Ambiente João Matos Fernandes sobre os dias de descontos especiais no comércio.

O autarca considera que o ministro defendeu um tipo de consumo mais centrado na prestação de serviços do que na aquisição de bens por ser ambientalmente mais sustentável.

“Há aqui uma passagem para uma economia de serviços, isto é, em vez de comprar um carro, usar um carro com aluguer de horas”, numa lógica de “meios partilhados”.

Já o professor universitário João Taborda da Gama considera que o ministro “errou no tiro e nas apreciações”. “Os descontos irritam muita gente”, acrescenta.

“[Poupar] 200 euros num frigorífico pode ser a diferença entre ter ou não ter um frigorífico”, ressalva.