Jovens portugueses estão a poupar mais que os pais

Regionalmente, os investidores da Ásia e Europa são os que revelaram estar mais preocupados com os níveis de poupança, com 26% e 25% respetivamente, a afirmar que estão nervosos com a dimensão das suas poupanças de reforma.

O ranking europeu coloca a Rússia no fim da tabela, com o valor médio de poupança a situar-se nos 11,1%, seguida de Espanha (11,2%). Na outra ponta do espectro estão as populações da Áustria e da Suíça, que poupam 21,6% e 21,3% respetivamente. Portugal está nos valores médios europeus, com valores a rondar os 15% de poupança do rendimento atual (incluindo as contribuições dos empregadores) para a reforma.

Esta pesquisa, realizada entre abril e maio de 2019, inquiriu, em Portugal, 500 pessoas. Para este estudo apenas foram considerados empresários que vão investir, pelo menos, 10.000€ (ou o equivalente) nos próximos 12 meses e que fizeram mudanças aos seus investimentos nos últimos 10 anos.