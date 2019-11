Fernando Santos eleito melhor selecionador do mundo

Fernando Santos foi eleito o melhor selecionador do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

O selecionador português repete a o prémio que tinha recebido em 2016, após ter conquistado o Campeonato da Europa.

Este ano, o "Engenheiro" venceu a fase final da Liga das Nações, disputada no Estádio do Dragão, contra a Holanda, e garantiu a qualificação para o Europeu de 2020.

Fernando Santos recebeu 112 pontos e superou Tite, selecionador brasileiro que venceu a Copa América, com 102 pontos, e Roberto Martínez, selecionador belga, atual seleção número um do "ranking" da FIFA, com 97 pontos.

O português Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, surge na 19.ª posição desta lista da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol.