Treinador do Leipzig assume favoritismo frente ao Benfica

O treinador do Leipzig, Julian Nagelsmann, não se coibiu, esta terça-feira, de assumir o estatuto de favorito frente ao Benfica, com vista à receção à equipa portuguesa, relativa à quinta jornada do grupo G da Liga dos Campeões.

"Provavelmente, somos favoritos, porque estamos no primeiro lugar do grupo", assumiu Nagelsmann, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Ainda assim, e apesar dos maus resultados na Champions, o técnico alemão salientou que o Benfica "é uma equipa muito, muito forte".

"Foi o Benfica que nos colocou os maiores problemas até agora. É uma equipa com boas soluções e, daquilo que vi, não diria que as exibições tenham sido assim tão más e creio que podiam ter mais pontos do que aqueles que têm", afiançou.



Nesse sentido, Nagelsmann não espera um Benfica nada menos que ambicioso, a tentar vencer o jogo, condição obrigatória para passar aos oitavos de final da prova: "Vão jogar para ganhar, tudo o resto não faz sentido para eles. Não creio que o façam desde o início, mas seguramente que vão arriscar."



O Leipzig-Benfica está marcado para quarta-feira, às 20h00, na Red Bull Arena, em Leipzig. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.