Rúben Dias de volta à convocatória do Benfica

Rúben Dias é a maior novidade na convocatória do Benfica para Leipzig. O central foi poupado no jogo da Taça, com o Vizela e volta para o jogo da Liga dos Campeões. De fora continuam Fejsa, por opção técnica, e Samaris. O grego fica em Lisboa a recuperar de uma gastroentrite.

O boletim clínico do Benfica inclui outros quatro nomes: Rafa, Seferovic, David Tavares e Svilar, que contraiu uma tendinopatia; e é este o motivo pelo qual Bruno Lage só leva para a Alemanha os guarda-redes Vlachodimos e Zlobin.

O regresso de Rúben Dias implica a saída de Conti. Os médios são os mesmo da Taça, exceção feita ao caso de Samaris. E nos avançados, com Rafa e Seferovic lesionados, Jota, Raúl de Tomás e Vinícius mantêm-se na lista de convocados.



O Benfica treina às 19h00 na Arena de Leipzig. A seguir ao treino, Bruno Lage e um jogador abordam o desafio que a equipa tem pela frente na Alemanha, onde soma 11 derrotas em 11 jogos. Ganhar é obrigatório para o Benfica continuar na luta pela passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Leipzig-Benfica está agendado para esta quarta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Vlachodimos;

Defesas: Grimaldo, Rúben Dias, André Almeida, Ferro, Tomás Tavares, Nuno Tavares e Jardel;

Médios: Pizzi, Chiquinho, Gedson, Florentino, Taarabt e Gabriel;

Avançados: Cervi, Caio Lucas, Jota, Raúl de Tomás e Carlos Vinícius.