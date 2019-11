Lage discorda com favoritismo de Leipzig

"No que tem sido o registo do grupo, acho que qualquer jogo é 50%-50%. É a minha opinião, respeito a do treinador adversário. A nossa obrigação é entender o jogo, os pontos fortes do adversário e jogar olhos nos olhos", começa por dizer, em conferência de imprensa.

Julian Nagelsmann, treinador do RB Leipzig, assumiu o favoritismo para a partida contra o Benfica, mas Bruno Lage não concorda e acredita que as possibilidades de vitória estão divididas para a partida na Alemanha.

O Benfica perdeu frente ao Leipzig, no Estádio da Luz, por 2-1, e pede mais eficácia à sua equipa para conseguir um resultado diferente, mais favorável à sua equipa.

"É marcar as oportunidades que criarmos. Temos de manter o nível desse jogo, foi muito equilibrado. Tivemos duas oportunidades claras para além do golo, do Pizzi e Cervi, é tentar concretizar as várias oportunidades que temos de produzir", adiciona.

Bruno Lage deixa as contas do grupo para o final da partida em Leipzig, para aí fazer um balanço em relação ao futuro do Benfica nas provas europeias esta temporada.

"Queremos conquistar os três pontos e só depois olhar para a tabela. Temos de ter uma entrada forte no jogo, na segunda parte. É uma oportunidade excelente para vencermos, temos de olhar como uma oportunidade de conquistar os pontos e só depois veremos como estará a tabela", diz.

"Sem medo"

A sessão de treino de adaptação ao relvado do estádio do Leipzig começou com uma pequena palestra do treinador. Lage revela que pediu aos jogadores para não terem medo.

"Não ter medo. Foi o que disse aos jogadores quando nos reunimos no relvado. Não podemos olhar para trás, para o que ganhámos, perdemos, para as exibições fantásticas, nem o que de menos bom fizemos. Olhar para a frente. Sem medo e dispostos a vencer, foi com essa mentalidade que fizemos a reconquista", explica.

O Leipzig-Benfica está marcado para quarta-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.