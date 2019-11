Benfica tem de vencer em Leipzig? "Empatar já seria bom", diz Sérgio Pinto

Só uma vitória frente ao Leipzig poderá manter o Benfica na corrida pelo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e os alemães até têm muitas baixas na defesa. Porém, o antigo médio Sérgio Pinto considera que um empate já seria bom para a equipa portuguesa.

Sérgio Pinto, que fez carreira na Alemanha, não considera que as várias baixas na defesa do Leipzig dêem vantagem ao Benfica, porque o plantel dos alemães tem muitas soluções para compensar estas adversidades.

"O Leipzig tem um plantel muito bom com vários jogadores e com muitas qualidades. Penso que, se o Benfica vier aqui a Leipzig ganhar um ponto, já é bom. O plantel é suficiente para quando acontecem essas lesões. Pode entrar outro jogador com qualidade igual. Vai ser um jogo complicado para o Benfica. O Leipzig está em forma, tem marcado muitos golos, tem jogado de forma muito ofensiva, com muita qualidade na frente. Vai ser um jogo complicado. O Leipzig vai fazer muita pressão com os jogadores rápidos que tem na frente e com muita qualidade também", afirma Sérgio Pinto, em entrevista a Bola Branca.