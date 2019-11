Projeto europeu quebra fronteiras e junta jovens alunos de música

O ano passado um grupo de alunos do Conservatório Nacional de Lisboa esteve em Weimar na Alemanha, Trento, Itália e em Murcia, Espanha. Durante uma semana viveram em casa dos colegas desses países, tiveram as mesmas aulas e ainda uma aula de instrumento. Para todos, sem excepção, foi uma semana inesquecível, de convívio e de muitas aprendizagens. O Musintegraction integra quatro conservatórios e três escolas de música do ensino secundário de quatro países: Alemanha, Espanha, Itália e Portugal. A ideia partiu do conservatório de música de Murcia que coordena este projecto europeu co financiado pelo Erasmus+. O objetivo é contribuir para a transformação destas escolas que tem ensino integrado de música e garantir que continuam a ter um papel de divulgadoras do património cultural europeu. O musintegration, um acrónimo constituído pelas palavras música, integração e acção foi criado em setembro de 2018 e tem a duração de dois anos. Envolve directamente 70 alunos e 90 professores das 7 escolas envolvidas.

O Conservatório Nacional de Lisboa foi escolhido para integrar este projecto porque das sete escolas, é a única que tem o ensino totalmente integrado da música. Cristina Duarte, da direcção do conservatório destaca a mobilidade dos professores que permite a troca de experiências, “nos encontros comparamos modelos curriculares e o funcionamento das escolas”. E depois desse intercâmbio chegou à conclusão que “nós temos uma organização aqui no conservatório que os outros gostariam de ter. Por exemplo aqui a música tem um peso muito grande no currículo. Nos outros países o currículo no secundário não se distingue de uma escola regular e deixa menos tempo para o instrumento”. “Os alemães têm muita técnica mas nós aqui estamos num nível superior” Os professores ficam a conhecer como funcionam as escolas de música de outros países e os alunos assistem a todas as aulas, têm ainda uma aula de instrumento e ficam a conhecer a região. Ricardo Mateus, professor de violeta, é o coordenador do projecto em Portugal diz que os “alunos vêm muito entusiasmados pela aprendizagem musical com um professor diferente. No início podem ter reservas por causa da língua, mas a música funciona como uma linguagem universal”.