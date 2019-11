Mica Pinto: "É a melhor altura para o Sporting defrontar o PSV"

Mica Pinto dá 70% de favoritismo ao Sporting na receção ao PSV Eindhoven, na próxima quinta-feira em Alvalade, em jogo a contar para a 5.ª jornada da Liga Europa. Se a equipa portuguesa vencer garante o apuramento para os 16 avos de final da competição.

Mica Pinto, defesa de 26 anos, fez parte da sua formação no Sporting e está, desde janeiro de 2018, no Fortuna Sittard, da Eredivisie. Em declarações a Bola Branca, considera que o PSV não está bem e que o Sporting é claramente favorito à vitória na partida.

"O PSV está a passar por um mau momento. Uma equipa com muita qualidade, mas este ano tem tido dois, três lesionados, que são jogadores muito importantes e que agora estão a voltar, como o Donyell Malen e o Steven Bergwijn. Continua a ser uma equipa com muito poder ofensivo que é sempre complicada de jogar, mas este ano está a ter momentos mais difíceis. Por seu lado, o Sporting cresce a cada semana e é o melhor momento para defrontar o PSV. Acredito que o Sporting pode selar já a passagem", referiu, acrescentando que "o favoritismo está claramente no Sporting. Eu diria quase 70%/30% pelo mau momento que tem tido o PSV e pelo que o Sporting tem crescido. Por isso, acho que o Sporting tem que aproveitar".



Apelo à união da família leonina

Michael Gonçalves Pinto nasceu no Luxemburgo, mas esteve no Sporting entre 2007 e 2016. Sempre atento ao seu clube de coração, o defesa deixa um apelo à união de todos os sportinguistas.



"Eu, como sportinguista, acompanho sempre todos os fins de semana o que é o Sporting e acho que o momento é difícil. Mas é o momento para estarmos unidos, direção, adeptos, jogadores porque a seguir a isto virão grandes sucessos. É verdade que o clube tem estado um bocado dividido mas apelo à convergência de todos para que se dê a volta à situação", atirou.

Mica Pinto, de 26 anos, fez praticamente todo o percurso de formação no Sporting. Jogou três épocas pela equipa B e foi cedido ao Recreativo de Huelva, onde jogou meia temporada. Desvinculou-se do Sporting em 2016 e assinou pelo Belenenses, clube pelo qual se estreou na I Liga. Na segunda época foi cedido ao União da Madeira, mas em janeiro trasnferiu-se para o Fortuna Sittard, clube que era treinado por Cláudio Braga e que subiu à liga holandesa.

Na época passada, contribuiu para a permanência do clube (29 jogos) e esta época uma lesão sofrida em setembro motivou a sua saída do 11. Tem sete jogos realizados e o Fortuna está no 15.º lugar.